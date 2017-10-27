 Mehmet Özdilek, ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    , ilk antrenmanına çıktı

    Mehmet Özdilek, ilk antrenmanına çıktı

    ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör , takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı.

    Süper Lig'de 7 puanla 17'nci sırada bulunan , kötü gidişatın ardından geçen hafta oynanan Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra takımın başına teknik direktör getirildi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Özdilek, takımla ilk antrenmanını yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Traore katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kontrolü ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:40
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