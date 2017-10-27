Konya’da Özdilek dönemi

Atiker Konya’nın yeni teknik adamı Mehmet Özdilek 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Konya'da Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Özdilek getirildi. 51 yaşındaki teknik adam dün kendisini 1,5 yıllığına yeşil- beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Konya'da olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Son iki senede Türkiye'de örnek kulüp haline gelen bir camiadayım. Takımın en büyük sorunu gol, bu sorunu çözmek adına uğraşacağız. Buraya gelirken ekonomik tarafı hiç konuşmadık. Ben ve ekibim sadece başarıya endeksli olarak geldik. Oyuncu grubunun var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak için, sadece kaybolan özgüvenlerine ufak dokunuşlar yapacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun "diye konuştu.