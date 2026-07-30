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Haberler Konferans Ligi Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Gent ile Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy karşı karşıya gelecek. İlk mücadelenin golsüz beraberlikle bitmesinin ardından iki takım da Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Ukrayna temsilcisi kontrollü bir oyunla tur biletini almayı hedeflerken, ev sahibi ekip erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 14:18
Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Gent-LNZ Cherkasy maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Gent, LNZ Cherkasy ile kozlarını paylaşacak. Planet Group Arena'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Gent-LNZ Cherkasy maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirlelecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI HANGİ KANALDA?

Gent-LNZ Cherkasy maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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