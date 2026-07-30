Gent-LNZ Cherkasy maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Gent, LNZ Cherkasy ile kozlarını paylaşacak. Planet Group Arena'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Gent-LNZ Cherkasy maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirlelecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

Gent-LNZ Cherkasy MAÇI HANGİ KANALDA?

Gent-LNZ Cherkasy maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.