CFR Cluj-Alashkert maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında CFR Cluj, Alashkert ile kozlarını paylaşacak. Dr.Constantin Radulescu'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki CFR Cluj-Alashkert maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

CFR Cluj-Alashkert MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki CFR Cluj-Alashkert maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

CFR Cluj-Alashkert MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

CFR Cluj-Alashkert MAÇI HANGİ KANALDA?

maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CFR Cluj-Alashkert