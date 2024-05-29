Olympiakos - Fiorentina CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçında Olympiakos ile Fiorentina OPAP Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği karşılaşmada Paulo Soares ve Redro Ribeiro yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Nefes kesen bu final maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

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OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI 11'LERİ:

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Iborra, Chiquinho, Podence, Fortounis, El Kaabi

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Belotti

OLYMPIKAOS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'da başladı. Mücadele TV8'den canlı olarak ekrana geliyor.

FİNALE NASIL ÇIKTILAR?

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nden başlayan Olympiakos grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne geçiş yaptı. Olympiakos sırasıyla Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı. İtalyan ekibi, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı.

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.👈