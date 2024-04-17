Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FİORENTINA - VİKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Viktoria Plzen maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.