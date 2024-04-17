Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina, Viktoria Plzen ile çeyrek final maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 11:09
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Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FİORENTINA - VİKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Viktoria Plzen maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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