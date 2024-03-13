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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, Son 16 Turu rövanş maçları 14 Mart Perşembe günü oynanacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:39
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı 14 Mart Perşembe günü yaşanacak. Oynanacak 8 mücadelenin ardından çeyrek finalistler belli olacak. Fenerbahçe de Belçika'da 3-0 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda tamamı 14 Mart Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20.45 Fiorentina - Maccabi Haifa

20.45 PAOK - Dinamo Zagreb

20.45 Viktoria Plzen - Servette

20.45 Fenerbahçe - Union SG

23.00 Aston Villa - Ajax

23.00 Club Brugge - Molde

23.00 Lille - Sturm Graz

23.00 Makkabi Tel Aviv - Olympiakos

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