Servette - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Servette - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Servette ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Servette - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SERVETTE - VİKTORİA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Servette - Viktoria Plzen maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.