Haberler Konferans Ligi Bodo/Glimt 1-2 Ajax (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bodo/Glimt 1-2 Ajax (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turun rövanş maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Ajax karşı karşıya geldi. Ajax sahasında aldığı 2-2'lik skorun ardından rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 23:26 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 23:26
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Bodo/Glimt 1-2 Ajax (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt ile Ajax kozlarını paylaştı.

Norveç'de oynanan karşılaşmadan Ajax 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Ajax bu turda ilk mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı ve bu galibiyetin ardından turnuvada yoluna devam eden taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

Maçta gol perdesini 34. dakikada Ajax adına Berghuis açtı.

Ardından 48. dakikada Hollanda ekibinden Sutalo kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Bodo'da Berg skoru 1-1'e getirdi. Bu golle mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Taylor Ajax adına turu getiren golü kaydetti.

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