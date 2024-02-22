Bodo/Glimt 1-2 Ajax (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt ile Ajax kozlarını paylaştı.

Norveç'de oynanan karşılaşmadan Ajax 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Ajax bu turda ilk mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı ve bu galibiyetin ardından turnuvada yoluna devam eden taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

Maçta gol perdesini 34. dakikada Ajax adına Berghuis açtı.

Ardından 48. dakikada Hollanda ekibinden Sutalo kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Bodo'da Berg skoru 1-1'e getirdi. Bu golle mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Taylor Ajax adına turu getiren golü kaydetti.