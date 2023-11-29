Haberler Fenerbahçe Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ferdi, Becao, Djiku gibi kritik isimler maçta süre alamayacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de hedef 3 puanı alarak taraftarı mutlu etmek. Right to Dream Park'ta oynanacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:31 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:31
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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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