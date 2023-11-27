Haberler Fenerbahçe Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı farklı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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