Lille - Slovan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lille - Slovan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lille ile Slovan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lille - Slovan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - SLOVAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Slovan maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.