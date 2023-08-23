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Hibernian 0-5 Aston villa (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk eden İskoç temsilcisi Hibernian mücadeleden 5-0'lık farklı yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından, UEFA Ülke puanı sıralamasında önümüzde bulunan İskoçya farkı açma konusunda darbe yemiş oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 00:25
Hibernian 0-5 Aston villa (Maç sonucu ÖZET)

Konferans Ligi play off turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hibernian, İngiliz ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırladı.

Easter Road stadı'nda oynanan ve 19.45'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Aston Villa maçtan Watkins (3), Bailey ve Douglas Luiz'in golleriyle 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, UEFA Ülke Puanı sıralamasında önümüzde bulunan İskoçya ağır bir darbe yemiş oldu.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de Villa Park'ta oynanacak.

G.SARAY KAZANDI FARK AZALDI

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray'ın da Norveç ekibi Molde'yi mağlup etmesiyle beraber ülke puanımız 30.350 oldu.

8 - Belçika: 36.100

9 - İskoçya: 31.550

10 - TÜRKİYE: 30.350

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