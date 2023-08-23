Hibernian 0-5 Aston villa (Maç sonucu ÖZET)

Konferans Ligi play off turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hibernian, İngiliz ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırladı.

Easter Road stadı'nda oynanan ve 19.45'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Aston Villa maçtan Watkins (3), Bailey ve Douglas Luiz'in golleriyle 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, UEFA Ülke Puanı sıralamasında önümüzde bulunan İskoçya ağır bir darbe yemiş oldu.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de Villa Park'ta oynanacak.

G.SARAY KAZANDI FARK AZALDI

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray'ın da Norveç ekibi Molde'yi mağlup etmesiyle beraber ülke puanımız 30.350 oldu.

8 - Belçika: 36.100

9 - İskoçya: 31.550

10 - TÜRKİYE: 30.350