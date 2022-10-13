Djurgardens - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Djurgardens - Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Djurgardens ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgardens - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDENS - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgardens - Gent maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

DJURGARDENS - GENT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Djurgardens

Zetterstrom; Johansson, Danielson, Ekdal, Bengtsson; Banda, Schuller, Eriksson; Asoro, Radetinac, Edvardsen

Gent

Nardi; Torunarigha, Ngadeu, Okumu; Fortuna, Owusu, Odjidja-Ofoe, Samoise, Hong; Depoitre, Salah