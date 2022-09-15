Haberler Konferans Ligi Cluj - Sivasspor maçı canlı

Cluj - Sivasspor maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Romanya Ligi ekibi Cluj'a konuk oluyor. Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:00
Cluj - Sivasspor maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Cluj karşı karşıya geliyor.

Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetiyor.

CLUJ - SİVASSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'ten itibaren TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

CLUJ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petrila, Janga

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Musa, Saiba, Gradel, Angielski.

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