Cluj - Sivasspor maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Cluj karşı karşıya geliyor.
Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout yönetiyor.
CLUJ - SİVASSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'ten itibaren TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
CLUJ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petrila, Janga
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Musa, Saiba, Gradel, Angielski.
ASpor CANLI YAYIN