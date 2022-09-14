Haberler Konferans Ligi Türk bayrağını yakan Antwerp taraftarına UEFA soruşturma açtı

Türk bayrağını yakan Antwerp taraftarına UEFA soruşturma açtı

UEFA Avrupa Ligi Konfrerans Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında Başakşehir, Antwerp'e konuk oldu. Karşılaşmada Antwerp taraftarının Türk bayrağını yakması sonucu UEFA, Belçika ekibine soruşturma açtı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:10
Türk bayrağını yakan Antwerp taraftarına UEFA soruşturma açtı

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan maçta meydana gelen olaylarla ilgili Medipol Başakşehir'in başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.

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