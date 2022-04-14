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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya yarı finalde, Orkun Kökçü'lü Feyenoord ile eşleşti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:03
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.

Yarı final eşleşmeleri şöyle;

Leicester City - Roma
Feyenoord - Olimpik Marsilya

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı;

PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)
Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç)
Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)
PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)



Kaynak: DHA
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