UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.
Yarı final eşleşmeleri şöyle;
Leicester City - Roma
Feyenoord - Olimpik Marsilya
Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı;
PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)
Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç)
Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)
PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)
Kaynak: DHA