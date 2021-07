UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının tanıtımını gerçekleştirdi

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren Avrupa'nın üç numaralı turnuvası olacak UEFA Konferans Ligi'nin yeni logosunu tanıttı. Takımlar yeni kupa için mücadele edecek. 57.5 santimetre ve 11 kilogram ağırlığındaki kupa, altıgen şeklindeki 32 kıvrımdan oluşuyor.

İŞTE UEFA'NIN KUPA TANITIM PAYLAŞIMI

🏆 The newest member of the UEFA trophy family.#UECL pic.twitter.com/BD8XGrLYjR