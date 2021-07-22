UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının tanıtımını gerçekleştirdi

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren Avrupa'nın üç numaralı turnuvası olacak UEFA Konferans Ligi'nin yeni logosunu tanıttı. Takımlar yeni kupa için mücadele edecek. 57.5 santimetre ve 11 kilogram ağırlığındaki kupa, altıgen şeklindeki 32 kıvrımdan oluşuyor.

İŞTE UEFA'NIN KUPA TANITIM PAYLAŞIMI

🏆 The newest member of the UEFA trophy family.#UECL pic.twitter.com/BD8XGrLYjR — UEFA (@UEFA) July 22, 2021

TÜRKİYE'Yİ 2 TAKIM TEMSİL EDECEK



Avrupa Konferans Ligi'nde önümüzdeki sezon ülkemizi ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi gibi Perşembe geceleri oynanacak Avrupa Konferans Ligi'nde aynı marş kullanılacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden bağımsız düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nin formatı nasıl olacak?

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nin formatı nasıl, kaç takım katılacak?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.