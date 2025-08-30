CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Beyaz sayfa

Beyaz sayfa

Ligde ilk üç maçını kaybeden Kocaelispor, bugün evinde Kayserispor’u mağlup ederek yeni bir sayfa açmak ve milli araya moralli girmek istiyor

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beyaz sayfa

16 yıl sonra Trendyol Süper Lig'e geri dönen Kocaelispor, ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye yenilen Körfez ekibi, mağlubiyetlere rağmen oynadığı iyi futbolla taraftarlarına umut verdi. Süper Lig'de bugün milli ara öncesinde Kayserispor'u ağırlayacak olan yeşil- siyahlılar, mutlak galibiyet hedefliyor. Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kayserispor maçıyla puan özlemini gidermek istediklerini söyledi.

MİLLİ ARADAN SONRA ŞOV

Geride kalan 3 maçta istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oynadıkları futbolla taraftarın takdirini kazandıklarını belirten Kadir Genç, "Kayserispor gibi köklü bir camiayla zorlu bir maça çıkacağız. Milli maçlar öncesi buradan puan alarak iyi oyunumuzu puan tablosuna da yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızın kuşkusu olmasın milli maçların ardından da eksiklerini tamamlayan Kocaelispor ligde iddialı konuma gelecek bir takımla mücadelesini sürdürecek" diye umut dağıttı.

13 TRANSFERDEN 12'S İ OYNADI

Teknik direktör Selçuk İnan, transfer döneminde takıma katılan 13 oyuncudan 12'sine geride kalan 3 maçta süre verirken, Altınordu'dan transfer edilen kaleci Serhat Öztaşdelen sahaya çıkamadı. Körfez temsilcisinin İtalyan ekibi Cagliari'den kiraladığı stoper Mateusz Wieteska ise ilk hafta Trabzonspor deplasmanında sağ diz ön çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapattı.

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
DİĞER
“Gözleri KaraDeniz"in başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'dan Karadeniz anıları
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Yusuf Akçiçek bombası!
Aslan'ın 1 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
Daha Eski
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 00:19
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 00:19
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! 00:19
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 00:19