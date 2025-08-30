Beyaz sayfa

16 yıl sonra Trendyol Süper Lig'e geri dönen Kocaelispor, ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yaptı. Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye yenilen Körfez ekibi, mağlubiyetlere rağmen oynadığı iyi futbolla taraftarlarına umut verdi. Süper Lig'de bugün milli ara öncesinde Kayserispor'u ağırlayacak olan yeşil- siyahlılar, mutlak galibiyet hedefliyor. Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kayserispor maçıyla puan özlemini gidermek istediklerini söyledi.

MİLLİ ARADAN SONRA ŞOV

Geride kalan 3 maçta istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oynadıkları futbolla taraftarın takdirini kazandıklarını belirten Kadir Genç, "Kayserispor gibi köklü bir camiayla zorlu bir maça çıkacağız. Milli maçlar öncesi buradan puan alarak iyi oyunumuzu puan tablosuna da yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızın kuşkusu olmasın milli maçların ardından da eksiklerini tamamlayan Kocaelispor ligde iddialı konuma gelecek bir takımla mücadelesini sürdürecek" diye umut dağıttı.

13 TRANSFERDEN 12'S İ OYNADI

Teknik direktör Selçuk İnan, transfer döneminde takıma katılan 13 oyuncudan 12'sine geride kalan 3 maçta süre verirken, Altınordu'dan transfer edilen kaleci Serhat Öztaşdelen sahaya çıkamadı. Körfez temsilcisinin İtalyan ekibi Cagliari'den kiraladığı stoper Mateusz Wieteska ise ilk hafta Trabzonspor deplasmanında sağ diz ön çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapattı.