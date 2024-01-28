Haberler Kimdir Sacha Boey kimdir? | Sacha Boey kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Sacha Boey kimdir? | Sacha Boey kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Sacha Boey genç yaşına rağmen futbol camiasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Aslen Kamerunlu olan futbolcu, Fransa'da doğmuştur. Sacha Boey kimdir? Sacha Boey kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? gibi soruların yanıtı taraftarlar tarafından aranırken bilmeniz gereken tüm detayları sizleri için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:50
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Sacha Boey kimdir? | Sacha Boey kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başlayan Sacha Boey merak konusu oldu. Sacha Boey'nin hayatı ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. Boey sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Peki, Sacha Boey kimdir? Sacha Boey kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.

Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olduğu belirtildi.

Fransa'da doğan Boey, Kamerun kökenlidir. Fransa'nın alt yaş millî takımlarında oynamaktadır.

Boey, 2021 Afrika Uluslar Kupası için ilk defa Kamerun kadrosuna seçildi, ancak final kadrosundan çıkarıldı. Boey, Mart 2022'de Kamerun'un Cezayir ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası ön eleme maçının ilk kadrosuna dahil edildi, ancak bir kez daha asıl kadrodan çıkarıldı.

Kamerun teknik direktörü Rigobert Song, Eylül 2022'de Boey ile temasa geçildiğini ve Kamerun milli takımının oyuncunun milli takım geleceği hakkında bir karar vermesi için "her gün beklemeyeceğini" belirtti.

31 Mayıs 2023'te Boey, Euro U-21 şampiyonasında oynamak üzere Fransa 21 yaş altı milli futbol takımı kadrosuna seçildi. 14 Haziran 2023'te ayak bileğinden sakatlandığı için U21 kadrosundan çıkarıldı ve U21 şampiyonasını kaçırdı.

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