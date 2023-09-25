MASTERCHEF SERHAT KİMDİR? | Masterchef Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Serhat Doğramacı, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.

Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dahil olan iddialı isimlerden biriydi.