Haberler Kimdir BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR? | Bertuğ Yıldırım nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR? | Bertuğ Yıldırım nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım ismi 4 büyüklerle anılıyor. Futbolseverlerin transfer haberini heyecanla beklediği Bertuğ Yıldırım hakkında arama motorlarında Bertuğ Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soruları araştırılıyor. İşte Bertuğ Yıldırım yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:25
BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR? | Bertuğ Yıldırım nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Bertuğ Yıldırım, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Ocak 2002'de dünyaya gelmiştir. Forvet pozisyonunda görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekibi Hatayspor forması giymektedir. Sarıyer'in altyapısından yetişen Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.

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