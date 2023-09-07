Haberler Kimdir ELİF DOĞAN KİMDİR? | Elif Doğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ELİF DOĞAN KİMDİR? | Elif Doğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların sevilen yüzlerinden olan sinema ve dizi oyuncusu Elif Doğan, Dilek Taşı dizisiyle yeniden ekrana döndü. Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuk yeteneğiyle de adından sıkça söz ettiren Doğan'ın kim olduğunu merak edenler arama motorlarında 'Elif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu ne, boyu ve kilosu kaç?' sorularının cevabını arıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:30
ELİF DOĞAN KİMDİR? | Elif Doğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ELİF DOĞAN KİMDİR? | Ekranların sevilen yüzlerinden Elif Doğan, Dilek Taşı ile dizilere geri dönüyor. Sevilen oyuncu yeteneğiyle ve güzelliğiyle göz doldururken hayatı en çok merak edilen oyuncular arasında da yerini aldı. Peki Elif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu ne, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

ELİF DOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da doğan 29 yaşındaki Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Zeynep" karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Hale" karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayımlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde "Öykü" karakterine hayat vermiştir.

Ayrıca 2020 yılında atv'de yayımlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide "Azra" karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayımlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide "Simge" karakterine hayat verdi. 2023 yılında tabii'de yayımlanan Altay isimli dizide "Su Kız" karakterini canlandırmıştır.

ELİF DOĞAN BURCU, BOYU VE KİLOSU

Başak burcu olan Elif Doğan, 1.62 cm boyunda ve 53 kg ağırlığındadır.

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