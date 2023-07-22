Haberler Kimdir Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Waldemar Anton ile ilgili araştırma yapanlar, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WALDEMAR ANTON KİMDİR?

Waldemar Anton, 20 Temmuz 1996 yılında, Özbekistan'da dünyaya gelmiştir. Almanya uyrukludur. 189 cm boyundadır. Stoper olarak görev yapmaktadır. Mühlenberg, Hannover gibi ekiplerde süre almıştır. 318 maçta 18 gol 9 asist üretmiştir.

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