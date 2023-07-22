Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WALDEMAR ANTON KİMDİR?

Waldemar Anton, 20 Temmuz 1996 yılında, Özbekistan'da dünyaya gelmiştir. Almanya uyrukludur. 189 cm boyundadır. Stoper olarak görev yapmaktadır. Mühlenberg, Hannover gibi ekiplerde süre almıştır. 318 maçta 18 gol 9 asist üretmiştir.