Haberler Kimdir WALDEMAR ANTON KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri...

WALDEMAR ANTON KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri...

Yeni sezon öncesinde son hazırlıklarını yapan takımların transfer yarışında, ismi en çok geçen isimlerden olan Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Waldemar Anton ile ilgili araştırma yapanlar, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? sorgulamalarıyla oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:00
WALDEMAR ANTON KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Özbek asıllı Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WALDEMAR ANTON KİMDİR?

20 Temmuz 1996'da doğan 27 yaşındaki Waldemar Anton, defans pozisyonunda görev yapan Özbek asıllı Alman futbolcudur. VfB Stuttgart'ta forma giymektedir.

WALDEMAR ANTON OYNADIĞI TAKIMLAR

20/21: Hannover

15/16: Hannover 96 U19

13/14: Hannover 96 U17

11/12: Hannover Alt.

08/09: Mühlenberg Alt.

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