WALDEMAR ANTON KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Waldemar Anton'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Özbek asıllı Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WALDEMAR ANTON KİMDİR?

20 Temmuz 1996'da doğan 27 yaşındaki Waldemar Anton, defans pozisyonunda görev yapan Özbek asıllı Alman futbolcudur. VfB Stuttgart'ta forma giymektedir.

WALDEMAR ANTON OYNADIĞI TAKIMLAR

20/21: Hannover

15/16: Hannover 96 U19

13/14: Hannover 96 U17

11/12: Hannover Alt.

08/09: Mühlenberg Alt.