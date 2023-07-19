Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Romelu Lukaku'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993 yılında Anvers, Belçika'da dünyaya gelmiştir. Kongo asıllıdır. Anderlecht'te futbola başlamıştır. Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, Inter gibi ekiplerde oynamıştır. 600 maçta 288 gol 94 asist üretmiştir.