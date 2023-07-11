Ryan Gravenberch kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ryan Gravenberch'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ryan Gravenberch kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

RYAN GRAVENBERCH KİMDİR?

Ryan Gravenberch, 16 Mayıs 2002 yılında Amsterdam, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 190 boyundaki Ryan Gravenberch, orta sahada görev yapmaktadır. Zeeburgia altyapısında futbola başlamıştır, Ajax ve Bayern Münih'te forma giymiştir. 221 maçta 36 gol 33 asist üretmiştir.