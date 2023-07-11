Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Abdou Diallo'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ABDOU DİALLO KİMDİR?

Abdou Diallo, 4 Mayıs 1996 yılında Tours, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Senegal uyrukludur. 187 cm boyundaki Abdou Diallo, stoper olarak görev yapmaktadır. 23 kez milli formayı giymiştir. 10 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklıdır. Monaco'da futbola başlamıştır. Zulte Waregem, Mainz, Dortmund, PSG ve Leipzig gibi ekiplerde görev yapmıştır. 217 maçta 8 gol 7 asist üretmiştir.