Haberler Kimdir Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Senegalli futbolcu Abdou Diallo yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Abdou Diallo ile ilgili araştırma yapanlar, Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:03 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:20
Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Abdou Diallo'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Abdou Diallo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ABDOU DİALLO KİMDİR?

Abdou Diallo, 4 Mayıs 1996 yılında Tours, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Senegal uyrukludur. 187 cm boyundaki Abdou Diallo, stoper olarak görev yapmaktadır. 23 kez milli formayı giymiştir. 10 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklıdır. Monaco'da futbola başlamıştır. Zulte Waregem, Mainz, Dortmund, PSG ve Leipzig gibi ekiplerde görev yapmıştır. 217 maçta 8 gol 7 asist üretmiştir.

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