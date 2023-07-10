Haberler Kimdir Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Adama Traore yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Adama Traore ile ilgili araştırma yapanlar, Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10
Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Adama Traore'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ADAMA TRAORE KİMDİR?

Adama Traore, 25 Ocak 1996 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyundaki Adama Traore, sağ kanat olarak görev yapmaktadır. 8 kez milli formayı giymiştir. Barcelona'da futbola başlamıştır. Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton gibi takımlarda forma giymiştir. 373 maçta 31 gol 59 asist üretmiştir.

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