Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Thierry Correia'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Portekizli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

THIERRY CORREIA KİMDİR?

Thierry Correia, 9 Mart 1999 yılında Amadora, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 176 cm boyundaki Thierry Correia, sağ bek olarak görev yapmaktadır. Valencia forması giyen Thierry Correia, Sporting altyapısında yetişmiştir. Kariyerinde 109 maça çıkan Thierry Correia, 2 gol 3 asist üretmiştir.