Haberler Kimdir Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Portekizli futbolcu Thierry Correia'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Thierry Correia ile ilgili araştırma yapanlar, Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:50
Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Thierry Correia'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Portekizli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Thierry Correia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

THIERRY CORREIA KİMDİR?

Thierry Correia, 9 Mart 1999 yılında Amadora, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 176 cm boyundaki Thierry Correia, sağ bek olarak görev yapmaktadır. Valencia forması giyen Thierry Correia, Sporting altyapısında yetişmiştir. Kariyerinde 109 maça çıkan Thierry Correia, 2 gol 3 asist üretmiştir.

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