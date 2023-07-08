Alexander Djiku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexander Djiku'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexander Djiku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDER DJİKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Gana uyrukludur. 182 cm boyunda olan Alexander Djiku, stoper olarak görev yapmaktadır. 8 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bastia'da yetişen Alexander Djiku, Caen ve Strasbourg formaları giymiştir. Kariyerinde 246 maça çıkan Alexander Djiku, 6 gol 3 asist üretmiştir.