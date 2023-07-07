Haberler Kimdir Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Samu Castillejo'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Samu Castillejo ile ilgili araştırma yapanlar, Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:10
Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Samu Castillejo'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SAMU CASTİLLEJO KİMDİR?

Samu Castillejo, 18 Ocak 1995 yılında Malaga, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 182 cm boyundaki Samu Castillejo, sağ kanatta görev yapmaktadır. Valencia forması giyen futbolcu Malaga, Villarreal, Milan'da da oynamıştır. Kariyerinde 305 maça çıkan Samu Castillejo, 26 gol 34 asist üretmiştir.

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