Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Samu Castillejo'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Samu Castillejo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SAMU CASTİLLEJO KİMDİR?

Samu Castillejo, 18 Ocak 1995 yılında Malaga, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 182 cm boyundaki Samu Castillejo, sağ kanatta görev yapmaktadır. Valencia forması giyen futbolcu Malaga, Villarreal, Milan'da da oynamıştır. Kariyerinde 305 maça çıkan Samu Castillejo, 26 gol 34 asist üretmiştir.