Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Merih Demiral'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Merih Demiral, stoper oynamaktadır. A Milli Futbol Takımı'mızın forması ile 39 maça çıkmıştır ve 2 kez gol sevinci yaşamıştır. Kariyerine Karamürsel altyapısında başlayan Merih, Fenerbahçe altyapısına transfer olduktan sonra U16, U17, U19 takımlarında forma giymiştir. Ardından Alcanense'ye transfer olan Merih, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus, Atalanta gibi ekiplerde forma giymiştir.