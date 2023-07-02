Haberler Kimdir Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu Merih Demiral yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Merih Demiral ile ilgili araştırma yapanlar, Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 12:01
Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Merih Demiral'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Merih Demiral kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Merih Demiral, stoper oynamaktadır. A Milli Futbol Takımı'mızın forması ile 39 maça çıkmıştır ve 2 kez gol sevinci yaşamıştır. Kariyerine Karamürsel altyapısında başlayan Merih, Fenerbahçe altyapısına transfer olduktan sonra U16, U17, U19 takımlarında forma giymiştir. Ardından Alcanense'ye transfer olan Merih, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus, Atalanta gibi ekiplerde forma giymiştir.

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