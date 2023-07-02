Haberler Kimdir Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fransız futbolcu Alexandre Lacazette yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Alexandre Lacazette ile ilgili araştırma yapanlar, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:40
Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexandre Lacazette'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?

Alexandre Lacazette, 28 Mayıs 1991 yılında Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki Alexandre Lacazette, forvet olarak görev yapmaktadır. Fransa Milli Takımı ile 16 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Lyon ve Arsenal'de forma giymiştir. Kariyerinde 520 maça çıkan Lacazette, 231 gol, 85 asist üretmiştir.

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