Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexandre Lacazette'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?

Alexandre Lacazette, 28 Mayıs 1991 yılında Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki Alexandre Lacazette, forvet olarak görev yapmaktadır. Fransa Milli Takımı ile 16 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Lyon ve Arsenal'de forma giymiştir. Kariyerinde 520 maça çıkan Lacazette, 231 gol, 85 asist üretmiştir.