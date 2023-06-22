Haberler Kimdir Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ganalı futbolcu Mohammed Salisu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Mohammed Salisu ile ilgili araştırma yapanlar, Mohammed Salisu imdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:50
Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mohammed Salisu'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOHAMMED SALİSU KİMDİR?

Mohammed Salisu, 17 Nisan 1999'da Kumasi, Gana'da dünyaya gelmiştir. Stoper olarak görev yapan Salisu, Gana Milli Takımı'nda da oynamaktadır. 1,88 boyundaki Salisu, bu sezon 28 maçta görev yapmıştır. Real Valladolid ve Southampton formaları giymiştir. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Salisu sol ayaklıdır.

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