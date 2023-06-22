Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mohammed Salisu'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mohammed Salisu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOHAMMED SALİSU KİMDİR?

Mohammed Salisu, 17 Nisan 1999'da Kumasi, Gana'da dünyaya gelmiştir. Stoper olarak görev yapan Salisu, Gana Milli Takımı'nda da oynamaktadır. 1,88 boyundaki Salisu, bu sezon 28 maçta görev yapmıştır. Real Valladolid ve Southampton formaları giymiştir. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Salisu sol ayaklıdır.