Riccardo Orsolini kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Riccardo Orsolini'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İtalyan futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Riccardo Orsolini kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

RICCARDO ORSOLINI KİMDİR?

Riccardo Orsolini, 24 Ocak 1997 yılında Asconi Piceno, İtalya'da dünyaya gelmiştir. Kanatlarda oynayan Orsolini, Ascoli, Juventus, Atalanta ve Bologna'da forma giymiştir. Orsolini bu sezon 34 maçta 11 gol 4 asist üretmiştir. 183 cm boyundadır. İtalya Milli Takımı'nda da forma giymiştir.