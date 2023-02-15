SABA LOBJANIDZE KİMDİR? | Saba Lobjanidze nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Saba Lobjanidze, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Saba Lobjanidze kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SABA LOBJANIDZE KİMDİR?

Saba Lobjanidze, 18 Aralık 1994 yılında Tiflis'te dünyaya gelmiştir. Gürcü yıldız Hatayspor'da forma giymektedir. 175 cm boyundaki Saba Lobjanidze, sol ayaklıdır. Ankaragücü, Randers, Chikhura, Dinamo II, Dinamo Tbilisi gibi ekiplerde forma giymiştir.