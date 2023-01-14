KUBAT KİMDİR? | Kubat kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Kubat burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Kubat, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Kubat hakkında arama motorlarında araştırılan Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Kubat burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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KUBAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 49 yaşındaki Kubat'ın babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası Kur'an ezberi hafız aynı zamanda Alevi dedesi olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında, soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür.

KUBAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2014 yılında Eylem Eraydın ile evlenen Kubat'ın bu evlilikten bir kızı olduğu biliniyor.

KUBAT BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,72 metre boyundaki ve 75 kg ağırlığındaki Kubat'ın burcu Terazidir.