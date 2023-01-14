Haberler Kimdir ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR? | Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu ve kilosu...

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR? | Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu ve kilosu...

Ateş Kuşları Barbaros kimdir? | Sezonun en iddialı dizilerinden olan ve hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan çocukları konu alan Ateş Kuşları dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı Ateş Kuşları'nda Barbaros rolüne hayat veren Burak Tozkoparan'ın gerçek hayatı da merak konusu oldu. Peki Ateş Kuşları Barbaros kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Burak Tozkoparan burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:00
ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR? | Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Barbaros'u canlandıran Burak Tozkoparan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

💥"G.SARAYDA ŞAMPİYONLUK RÜZGARI ESİYOR"

💣ALMAN DEVİNDEN FERDİ BOMBASI!

👉BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHAYA 2 ADAY!👈

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan 30 yaşındaki Burak Tozkoparan'ın anne ve babası Rizeli'dir. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. olmuşturi Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 'ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'inde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmektedir. Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle olmuştur. İlk sinema filmi ise; Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk 'tır. Filmde Mert karakterini canlandırmıştır.

BURAK TOZKOPARAN EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Biran Damla Yılmaz ile birlikte olan 1,82 metre boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Burak Tozkoparan'ın burcu Akreptir.

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR?

Gözü kara bir polis… Kursağından geçmiş her lokmanın sahibi, yanında büyüdüğü Nizam Eyüboğlu'na ne yapıp edip kızı Lara'yı getirecektir. Ömrünü buna adar.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…
Merve Boluğur'dan Selen Görgüzel'e yaylım ateşi: "Ablacım onun bunun karısı olarak..." Görgüzel "Annesi olsam pataklarım" demişti
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ateş Kuşları'nın Sabit'i Emir Çubukçu kimdir?
Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı kimdir?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cassano'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! Cassano'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 12:50
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 12:29
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:21
Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu 12:18
Everton - Southampton maçı saat kaçta? Everton - Southampton maçı saat kaçta? 11:45
Nottingham Forest - Leicester City maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Leicester City maçı saat kaçta? 11:50
Daha Eski
Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer... Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer... 11:52
Wolverhampton - West Ham United maçı saat kaçta? Wolverhampton - West Ham United maçı saat kaçta? 11:54
Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken... Fenerbahçe'den ters köşe! Haji Wright derken... 11:56
Brentford - Bournemouth maçı saat kaçta? Brentford - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:57
Gomis'e övgü dolu sözler! "Ne olursa olsun trip yapmıyor" Gomis'e övgü dolu sözler! "Ne olursa olsun trip yapmıyor" 12:06
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:09