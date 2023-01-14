ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR? | Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Barbaros'u canlandıran Burak Tozkoparan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Tozkoparan burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

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BURAK TOZKOPARAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan 30 yaşındaki Burak Tozkoparan'ın anne ve babası Rizeli'dir. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. olmuşturi Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 'ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'inde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmektedir. Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.

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Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle olmuştur. İlk sinema filmi ise; Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk 'tır. Filmde Mert karakterini canlandırmıştır.

BURAK TOZKOPARAN EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Biran Damla Yılmaz ile birlikte olan 1,82 metre boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Burak Tozkoparan'ın burcu Akreptir.

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS KİMDİR?

Gözü kara bir polis… Kursağından geçmiş her lokmanın sahibi, yanında büyüdüğü Nizam Eyüboğlu'na ne yapıp edip kızı Lara'yı getirecektir. Ömrünü buna adar.