Haberler Kimdir BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ! | Burhan Çaçan kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ! | Burhan Çaçan kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan sanatçıdan alınan acı haber sanat dünyasını yasa boğarken vatandaşlar arama motorlarında Burhan Çaçan kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Burhan Çaçan neydi? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:49 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:00
BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ! | Burhan Çaçan kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

BURHAN ÇAÇAN HAYATINI KAYBETTİ! | Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Burhan Çaçan, evinde ölü bulundu. Acı haber sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarsarken arama motorlarında Burhan Çaçan kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

17 Ekim 1960'ta Eleşkirt, Ağrı'da doğan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazanan Çaçan, daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı.

Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.

BURHAN ÇAÇAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2005 yılında rahatsızlanan Burhan Çaçan, aynı tarihte Cleveland'daki özel bir klinikte başarılı bir açık kalp ameliyatı geçirmişti. Yasemin Çaçan ile evli olan ünlü müzisyen iki çocuk babası idi.

BURHAN ÇAÇAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi. Çaçan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği kaydedildi.

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