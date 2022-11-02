Haberler Kimdir YÜREK ÇIKMAZI CENNET KİMDİR? | Ayça Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayça Bingöl burcu, boyu ve kilosu kaç?

YÜREK ÇIKMAZI CENNET KİMDİR? | Ayça Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayça Bingöl burcu, boyu ve kilosu kaç?

TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, herkesin ilgisini çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla henüz yayına girmeden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak olan psikolojik dram dizisinin başrolü Ayça Bingöl'ün gerçek hayatta kim olduğu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayça Bingöl burcu, boyu ve kilosu kaç? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 17:01
YÜREK ÇIKMAZI CENNET KİMDİR? | Ayça Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayça Bingöl burcu, boyu ve kilosu kaç?

YÜREK ÇIKMAZI CENNET KİMDİR? | Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin başrol oyuncusu Ayça Bingöl'ün hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Cennet kimdir? Ayça Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayça Bingöl burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

16 Ocak 1975'te İstanbul'da doğan 47 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ayça Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

AYÇA BİNGÖL BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,63 m boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Ayça Bingöl'ün burcu Oğlaktır.

AYÇA BİNGÖL OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • 2018 – Müslüm (Emine)
  • 2014 – Benim Adım Gültepe (Gülümser)
  • 2013 – Benim Dünyam
  • 2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Melek)
  • 2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Cemile)
  • 2010 – Samanyolu (Evsed)
  • 2009 – Sonsuz (Aylin)
  • 2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Şehsuvar)
  • 2008 – Küçük Kadınlar
  • 2007 – Hayat Kavgam
  • 2007 – Bıçak Sırtı
  • 2007 – Bez Bebek (Rüya)
  • 2006 – İki Aile (Füsun)
  • 2006 – Tramvay (Seval)
  • 2006 – Taşların Sırrı (Gülergül)
  • 2004 – Yadigar (Sedef)
  • 2004 – 2006 Sihirli Annem
  • 2002 – Anne Babamla Evlensene
  • 2001 – Çiçek Taksi
  • 2000 – Gözlük
  • 2000 – Evdeki Yabancı (İpek Erez)
  • 1999 – Sır Dosyası (Alev)
  • 1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Ayça)
  • 1996 – Tatlı Kaçıklar (Hülya)
  • 1995 – Çiçek Taksi (Canan)
  • 1993 – Süper Baba

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