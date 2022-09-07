Haberler Kimdir MATTHIAS ROSS KİMDİR? | Matthias Ross nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

MATTHIAS ROSS KİMDİR? | Matthias Ross nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminde sık sık Galatasaray ile birlikte anılan Matthias Ross'un sarı kırmızılı takım için hazırlandığı idddiaları üzerine sporseverler, arama motorlarında Matthias Ross kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını araştırıyor. Yeni sezonda sarı kırmızılı takımda forma giymesi beklenen Ross'un kariyeri ve bilinmeyenlerini haberimizde derledik...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 15:35
MATTHIAS ROSS KİMDİR? | Matthias Ross nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminde geri sayımın başlamasıyla birlikte Galatasaray transferlerle süreçleri hızlandırdı. Son zamanlarda sık sık Matthias Ross'u kadrosuna katacağı iddia edilen Galatasaray'da Ross'un da takım için hazırlandığı iddiaları sporseverleri heeycanlandırdı. Peki Matthias Ross kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

MATTHIAS ROSS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Danimarkalı profesyonel futbolcu 21 yaşındaki Mathias Ross Jensen, 15 Ocak 2001'de Aalborg, Danimarka'da doğdu. Aalborg'un Hasseris semtinde büyüyen Ross , futbol kariyerine Aalborg KFUM'da 10 yaşında başladı. 13 yaş altı seviyesinde AaB gençlik akademisine katıldı. U17 oyuncusu olarak ilk yılında, Ross'un önünde başka stoperler tercih edildi, bu da onun esas olarak yedek takımda veya son dakikalarda yedek forvet olarak görünmesi anlamına geliyordu. Ancak U17'deki ikinci yılında, U17 ligindeki takımın düzenli oyuncusu oldu. AaB U17, 2017-18 sezonunu lig tablosunda üçüncü sırada tamamladı, ve Haziran 2018'de AaB'de 17 Yaş Altı Yılın Oyuncusu seçildi.

MATTHIAS ROSS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • Aalborg BK U19 (2018 - 2019)
  • Aalborg BK Altya (2018 - 2019)

MATTHIAS ROSS KARİYERİ VE BİLİNMEYENLERİ

Ross, AaB A takımıyla ilk profesyonel maçına 2 Eylül 2018'de, Randers FC ile 2-2 berabere kaldıkları Jakob Blåbjerg'in yerine 27 dakika sonra oyuna girdi. Oyuncu değişikliği sırasında, AaB 2-1'in gerisindeydi ve Tipsbladet gazetesi Ross'un ilk çıkışını "mükemmel" olarak nitelendirdi. Bir ay sonra, Ekim 2018'de kalıcı olarak AaB'nin ilk takım kadrosuna terfi etti. Normal sezonda toplam üç kez kullanıldı, ancak küme düşme turundan itibaren kendini ilk takımda bir başlangıç yaptı. AaB sonunda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk ön eleme turuna katılmak için play-off'lara katılmaya hak kazandı.Ancak, AGF'ye karşı ilk turda elendiler. Ocak 2019'da Ross, onu 2023'e kadar AaB'de tutan bir sözleşme uzatması imzaladı.

DİĞER
Yeşilçam'ın naif güzeli Aydan Şener paylaştı sosyal medya coştu! Aydan Şener gençlik iksiri içmiş gibi!
Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim
Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma...
Kaan Ayhan G.Saray'a geliyor mu? Belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR? | Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...
ADAMO NAGALO KİMDİR? | Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?- Adamo Nagalo kariyeri ve bilinmeyenleri...
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 15:48
Kaan Ayhan G.Saray'a geliyor mu? Belli oldu! Kaan Ayhan G.Saray'a geliyor mu? Belli oldu! 14:37
Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma... Aslan'dan bir bomba daha! Anlaşma... 14:35
Genç yetenek Galatasaray'a transfer oluyor! Yola çıktı Genç yetenek Galatasaray'a transfer oluyor! Yola çıktı 14:18
F.Bahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Genç futbolcu... F.Bahçe transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Genç futbolcu... 14:14
Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 13:54
Daha Eski
Fenerbahçe'den genç yeteneğe teklif! Cevabı... Fenerbahçe'den genç yeteneğe teklif! Cevabı... 13:32
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! 13:19
G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! 13:09
Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı 12:57
Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:51
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:47