MATTHIAS ROSS KİMDİR? | Matthias Ross nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminde geri sayımın başlamasıyla birlikte Galatasaray transferlerle süreçleri hızlandırdı. Son zamanlarda sık sık Matthias Ross'u kadrosuna katacağı iddia edilen Galatasaray'da Ross'un da takım için hazırlandığı iddiaları sporseverleri heeycanlandırdı. Peki Matthias Ross kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

MATTHIAS ROSS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Danimarkalı profesyonel futbolcu 21 yaşındaki Mathias Ross Jensen, 15 Ocak 2001'de Aalborg, Danimarka'da doğdu. Aalborg'un Hasseris semtinde büyüyen Ross , futbol kariyerine Aalborg KFUM'da 10 yaşında başladı. 13 yaş altı seviyesinde AaB gençlik akademisine katıldı. U17 oyuncusu olarak ilk yılında, Ross'un önünde başka stoperler tercih edildi, bu da onun esas olarak yedek takımda veya son dakikalarda yedek forvet olarak görünmesi anlamına geliyordu. Ancak U17'deki ikinci yılında, U17 ligindeki takımın düzenli oyuncusu oldu. AaB U17, 2017-18 sezonunu lig tablosunda üçüncü sırada tamamladı, ve Haziran 2018'de AaB'de 17 Yaş Altı Yılın Oyuncusu seçildi.

MATTHIAS ROSS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aalborg BK U19 (2018 - 2019)

Aalborg BK Altya (2018 - 2019)

MATTHIAS ROSS KARİYERİ VE BİLİNMEYENLERİ

Ross, AaB A takımıyla ilk profesyonel maçına 2 Eylül 2018'de, Randers FC ile 2-2 berabere kaldıkları Jakob Blåbjerg'in yerine 27 dakika sonra oyuna girdi. Oyuncu değişikliği sırasında, AaB 2-1'in gerisindeydi ve Tipsbladet gazetesi Ross'un ilk çıkışını "mükemmel" olarak nitelendirdi. Bir ay sonra, Ekim 2018'de kalıcı olarak AaB'nin ilk takım kadrosuna terfi etti. Normal sezonda toplam üç kez kullanıldı, ancak küme düşme turundan itibaren kendini ilk takımda bir başlangıç yaptı. AaB sonunda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk ön eleme turuna katılmak için play-off'lara katılmaya hak kazandı.Ancak, AGF'ye karşı ilk turda elendiler. Ocak 2019'da Ross, onu 2023'e kadar AaB'de tutan bir sözleşme uzatması imzaladı.