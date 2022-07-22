Haberler Kimdir LAMINE DIACK KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Lamine Diack istatistikleri

LAMINE DIACK KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Lamine Diack istatistikleri

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'a lisans çıkardı. Sarı-lacivertlilerin Lamine Diack'a lisans çıkarması sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Lamine Diack kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Lamine Diack ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:00
LAMINE DIACK KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Lamine Diack istatistikleri

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Son olarak Joao Pedro transferini açıklayan sarı-lacivertliler, Tuzlaspor forması giyen Lamine Diack'a lisans çıkardı. Fenerbahçe'nin Diack'a lisans çıkarması sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Lamine Diack kimdir? İşte detaylar...

LAMINE DIACK KİMDİR?

Lamine Diack, 15 Kasım 2000 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Oslo FA Dakar takımında başlayan Senegalli futbolcu, 2019 yılında FC Shkupi'ye transfer oldu. 1.86 boyundaki ön libero, Kuzey Makedonya ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maça çıkan Diack, 2 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyerinde toplam 90 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcunun 7 gol ve 7 asisti bulunuyor. Senegal U20 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Lamine Diack'ın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro.

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