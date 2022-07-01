Haberler Kimdir KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR? | Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ve kariyeri...

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR? | Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ve kariyeri...

Galatasaray'ın Altay'dan kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş, futbolseverler tarafından sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Kazımcan Karataş'ın kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 16:00
KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR? | Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Özellikleri ve kariyeri...

2022-2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray, 2. transferini gerçekleştirdi. Galatasaray, Altay ile başarılı bir sezon geçiren ve transferin gözde ismi haline gelen 19 yaşındaki sağ bek Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 182 cm boyu bulunan Kazımcan Karataş, Altay alt yapısında futbola başladıktan sonra 2020 yılında Altay'da profesyonel olmuştur. Kazımcan Karataş, 32 maçta 1 gol 2 asist üretmiştir.

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