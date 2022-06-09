Haberler Kimdir LINCOLN HENRIQUE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan sarı-lacivertlilerde arayışlar sürerken, Kanarya'nın Lincoln Henrique'yi kadrosuna katacağı iddia edildi. Peki, Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique kaç yaşında? Lincoln Henrique nereli? Lincoln Henrique'nin mevkisi ne? Lincoln Henrique hangi takımlarda oynadı? Adı Fenerbahçe ile anılan Lincoln Henrique ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 00:00
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sezonun sona ermesinin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. 2022/2023 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile ilgilendiği iddia edildi. Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağının konuşulmasının ardından Brezilyalı oyuncuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Lincoln Henrique ile ilgili tüm bilgiler...

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Gremio takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunu America-MG'de kiralık olarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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