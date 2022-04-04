HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Ömer Arif'i Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

Hakim dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı araştırılmaya devam ediyor. Dizideki kritik rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kim olduğu, yaşı, boyu ve daha önce yer aldığı diziler, filmler haberimizde...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu Ünyeli bir baba ve Kosova Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan bir annenin ilk çocuğudur. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlayan Beşikçioğlu, İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başlayan ve konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılarak dikkatleri üzerine çeken Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndn 1993 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır. 1995-1996 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev almıştır.

Günümüzde de Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir ve Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Derin ve Ömer adında bir kızı ve bir oğlu vardır.

HAKİM DİZİSİ - ÖMER ARİF DERMAN KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif karakteri idealist, zeki ve iyi kalplidir… Zor durumlar karşısında dahi sükunetini koruyabilen, onurlu bir adamdır. Hayatının her zerresinde adaleti gözetir. Hiçbir zaman büyük bir serveti olmamış, kazandığı maaşıyla ailesine bakmış ve etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Herkes tarafından sevilir, sayılır. Karısını kaybettikten sonra, oğlu Ozan tüm dünyası olmuştur. Ve o iki kişilik dünyanın içine kimseyi almamıştır… Baba oğul sıradan hayatlarını yaşarken, Ozan'ın yaptığı kaza hayatlarını alt üst eder. Ömer Arif oğlunu korumaya çalışırken hem bildiklerini unutmak, hem de bambaşka bir dünyanın kurallarını öğrenmek zorunda kalacaktır…