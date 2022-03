William Hurt kimdir?

Oscar ödüllü oyuncu William Hurt 71 yaşında hayatını kaybetti. Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti.

Hurt en iyi erkek oyuncu Oscar'ını 1986'da yılında Brezilya'daki bir hapishanede geçen Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filmiyle kazanmıştı.

Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God), Haberler (Broadcast News) ve Şiddetin Tarihçesi filmleriyle de Oscar'a aday gösterildi.

Son zamanlarda ise Marvel evreninin beş filminde General Thunderbolt Ross karakteriyle popüler olmuştu.

Amerikan haber sitesi Deadline'a bir açıklama yapan ailesi, ünlü oyuncunun 72. yaş gününü kutlamasından sadece bir hafta önce doğal sebeplerle, huzur içinde hayatını kaybettiğini aktardı.

Başarılı aktör, 2018 yılında ölümcül prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Mark Ruffalo, Antonio Banderas, Russell Crowe, M Night Shyamalan gibi isimler Hurt'ün hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

Antonio Banderas, "çok büyük bir oyuncunun aramızdan ayrıldığını" dile getirdi.

1970'lerde oyunculuk kariyerine başlayan Hurt, ilk büyük başarısını takıntılı bir bilim insanını canlandırdığı Gerçeğin Ötesinde (Altered States) isimli filmiyle kazanmıştı.

Hurt, çok sayıda tiyatro yapımında da yer aldı. Ancak Hurt'ün hayatı boyunca çok sayıda tartışmalı olay da yaşandı.

İçki sorununun olduğu ve bu yüzden eski sevgililerine şiddet uyguladığı basına yansıdı. Ünlü oyuncu 2013 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajında ünle ilgili sorunlu bir durumunun olduğunu kabul ederek, "Bu hem bir ayrıcalık hem de sorumluluk, ancak sorumluluk tarafını çoğu zaman iyi taşıyamadığımı utanarak kabul ediyorum. Geri dönüp baktığımda bazı durumlardaki davranışlarım yüzünden kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı görüyorum" demişti.

WILLIAM HURT KİMDİR?

William Hurt 20 Mart 1950 tarihinde Washington'da doğdu. Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. 1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.



1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi. William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti.