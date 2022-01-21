Haberler Kimdir O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan Anastasiya Budakva güzel sesiyle tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktı. Murat Boz'un takımında yer alan Anastasiya Budakva, başarılı performansıyla adını finale yazdırdı. Peki, O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne? İşte tüm bu soruların cevapları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:59
O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye'de finale adını yazdıran Anastasiya Budakva sesiyle hayran bıraktı. Aslen Ukraynalı olan Anastasiya Budakva Instagram'da, 'nastyyofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Anastasiya Budakva hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE ANASTASİYA BUDAKVA KİMDİR?
İstanbul'da yaşayan Anastasiya Budakva, 31 yaşındadır. Aslen Ukraynalı'dır. Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelen Anastasiya, kendisine burada Nesti diye hitap edildiğini söyledimiştir. Beş ay önce İstanbul'a taşınan Anastasiya Budakva, şarkıcılık yapmaktadır.

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