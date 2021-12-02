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Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ljubomir Fejsa Süper Lig ekiplerinin gündeminde yer alıyor. Transfer dönemi öncesi Ljubomir Fejsa ismi arama motorlarında aratılıyor. Peki Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 15:25
Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Ljubomir Fejsa ismi son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki Ljubomir Fejsa kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ljubomir Fejsa ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Ljubomir Fejsa 14 Ağustos 1988 tarihinde Sırbistan'da doğdu. Ön libero mevkisinde forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu serbest statüde bulunuyor.

Kulüp kariyerinde 346 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asist kaydetti.

Ljubomir Fejsa'nın, Transfermarkt'daki güncel değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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