Clement Grenier kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Grenier kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Clement Grenier, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-kırmızılıların gündemindeki Clement Grenier kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Clement Grenier ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Clement Grenier 7 Ocak 1991 tarihinde Fransa'da doğdu. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.86 boyundaki futbolcu serbest statüde bulunuyor.



Kulüp kariyerinde 271 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 33 gol ve 46 asist kaydetti.

Clement Grenier, Fransa Milli Takım'yla 5 maçta görev aldı. Grenier'in Transfermarkt'daki güncel değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.